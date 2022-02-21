Тигр был замечен горожанами на улице в Октябрьском районе Саратова.

— Обычный день в Октябрьском районе… Полосатая Киса не очень любит снег, — так подписал фото дикого животного автор поста в группе «Саратов онлайн» соцсети ВКонтакте Кирилл Васильев.

На тигре виден крепкий поводок, сам хищник лежит на ступеньках какого-то здания, адрес которого саратовцем не называется. Вполне возможно, что это вход в ветеринарную клинику.

Кто именно выгуливает таким образом своего необычного питомца, к сожалению, также не уточняется.

Судя по всему, это ещё тигрёнок, но уже довольно взрослый.