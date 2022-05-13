Накануне вечером, 12 мая, на улицах Саратова заметили бегущего молодого лося. Информацией об этом и кадрами с редакцией интернет-издания «Новости Саратова» поделились очевидцы.

Ранее в социальных сетях горожане рассказали о замеченном животном на улице Мира, 13е, бежавшим в сторону 5-й Дачной. Некоторые обеспокоились его судьбой и пожелали, чтобы с лосем все было в порядке, и он нашел дорогу в родные края.

К счастью, дальнейшую судьбу лосенка запечатлела на видео еще одна горожанка. По ее словам, животное пробежало между домами улицы Мира, 29 и 29а. Поделившаяся видеозаписями местная жительница уточнила, что молодой лось передвигался вдоль леса от 5-й Дачной, после чего скрылся в деревьях.