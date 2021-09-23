Жители Саратова пожаловались на долгое отсутствие воды в центре города. Сообщение об этом разместил аноним в одной из групп социальной сети ВКонтакте.

В сообщении говорится о том, что в доме по адресу Соборная 13/15 уже полтора месяца нет горячей воды. Гражданин регулярно звонит в «Т Плюс», но по его словам, там дают лишь пустые обещания.

Саратовец рассказывает, что ниже по Соборной уже месяц как раскопан котлован, из которого достали две трубы. Но там, по словам очевидца, никто ничего не делает.