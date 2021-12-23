Жители Саратова жалуются на холодные автобусы общественного транспорта в городе. О проблеме они пишут в группах социальных сетей.

— Такое ощущение, что в автобусе приборы отопления вообще отсутствуют, на протяжении всей поездки я продрогла до костей. Зачем выпускают на линию такие автобусы и еще хотят оплату поднять, за что? — пишет горожанка.

Пользователи в комментариях полностью согласились с девушкой и привели в примеры множество рейсов разных номеров. У саратовцев резонно возникает вопрос, почему при таком качестве проезда в общественном транспорте, он должен стоить еще дороже, чем сейчас.