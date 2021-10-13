Болеющие на дому коронавирусной инфекцией саратовцы не получают элементарной медицинской помощи.

Многие жалуются на отсутствие терапевта, которого вызывают по телефону. Вызов на Госуслугах врача, кстати, чаще бывает успешнее.

Кроме того, никто не берет тесты на коронавирус у взрослых пациентов. Даже находящихся с острыми симптомами. Граждане при возможности делают тесты сами, стоимость их составляет 1500 р в платных центрах. КТ — от 3500 р. Но здесь еще надо умудриться попасть в клинику. Даже платные медцентры переполнены.

О раздаче бесплатных лекарств от ковида при положительном тесте на коронавирус речи также нет. Все препараты люди покупают за свой счет. Независимо от материального положения. Это и противовирусные препараты, и антибиотики, и гормоны, и кроворазжижающие, и кислород, и пульсометры. Стоимость курса на человека начинается от 2-х тысяч рублей.

Так, Елена Сергун из Саратова спрашивает на Facebook:

— Почему в Москве и бесплатные тесты, и лекарства на дом, а в Саратове только рассказы Костина?