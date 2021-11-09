Саратовцы уверяют, что по таким QR-кодам можно пройти в общественные места.

«Анон! Ловите кьюркод, с ним по Саратову спокойно перемещаюсь», — такое сообщение было опубликовано 9 ноября в группе «Подслушано в Вольске» соцсети ВКонтакте.

Зачем администратор группы помогает распространять «левые» QR-коды, никто из пользователей не спросил.

Напротив, поблагодарили, взяв на вооружение, и даже выложили свои варианты кодов, уверяя, что в «Макдональдс» точно «прокатит».

Между тем, ситуация с ростом ковида в регионе продолжает оставаться напряженной.

Фото: соцсети