Управление Росздравнадзора по Саратовской области открыло «горячую телефонную линию», куда можно пожаловаться на повышение цен на медицинские маски и противовирусные препараты.

Как сообщается, сотрудники ведомства ежедневно мониторят цены на лекарства и проверяют их наличие в аптеках региона. Кроме того, предприняты дополнительные меры в связи с повышенным спросом на противовирусные препараты. Правда, перечень этих мер в ведомстве не раскрывают.

В управлении отрыта «горячая телефонная линия», на которую можно звонить в случае завышения цен на лекарства и медицинские маски — +7-8452-50-93-94.