В Саратовской области четвертого июля закрывается продажа проездных на июль, куплено уже 73,8 тысячи штук. Об этом сообщили в министерстве социального развития региона.

Приобретенные весной и в первый месяц талоны также действительны в этом месяце, этот порядок действует до полной отмены ограничительных мероприятий.

Если водитель или кондуктор не принимает не использованный в течение месяца проездной, можно пожаловаться на горячую линию транспортного управления Саратова +7-8452-28-69-48 и министерства транспорта и дорожного хозяйства области +7-8452-24-02-40.