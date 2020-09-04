Вскоре в России начнется ежегодный всплеск заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщает Роспотребнадзор по Саратовской области.

В период с 7 сентября по 12 октября жители Саратовской области смогут задать интересующие вопросы по телефону горячей линии Роспотребнадзора +7-800-555-49-43. Бесплатные звонки принимаются круглосуточно по всей России, но по отдельным вопросам их приходится перенаправлять в территориальные органы, которые работают с 8:30 до 17:00.

Абсолютно все жители региона могут поинтересоваться, где возможно пройти вакцинацию и как к ней подготовиться, какие меры могут помочь предотвратить заболевание.