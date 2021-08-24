Специалисты «Авито» обнародовали данные о спросе и предложении на аренду автомобилей этим летом. Согласно статистике, с 1 мая по 18 августа в стране на 62,5% вырос спрос на такие услуги.

По сравнению с прошлым годом в Саратове спрос на аренду автомобилей вырос на 80 процентов, а предложение на 41 процент.

Такая услуга в регионе в среднем будет стоить тысячу рублей за сутки. Если сравнивать с 2020 годом, цена выросла на 11%.

Аналитики сайта утверждают, что увеличение спроса на прокат автомобилей простимулировали коронавирусные ограничения.