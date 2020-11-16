В Саратовской области таможенные органы выявили 13 транспортных средств, сообщает пресс-служба Саратовской таможни.

Нарушения коснулись положений Договора о присоединении Армении к Евразийскому экономическому союзу, согласно которым продажа авто, или его передоверие другим людям, допускается только после таможенного декларирования и уплаты пошлин.

По факту нарушений возбуждены административные дела. 10 ноября Кировским районным судом назначен штраф в размере 217 тысяч рублей, с обязательной уплатой таможенных платежей, а машины задержаны до принятия решений.