В Саратовской области подготовили необходимый запас продуктов питания.

Такую информацию обнародовали в региональном министерстве экономики.

Напомним, что минэконом региона ежедневно контролирует цены в магазинах по поручению губернатора Валерия Радаева.

— Объем товарных запасов, в том числе сахара, соли, круп, масла подсолнечного обеспечивает сложившийся потребительский спрос и полностью формируется в соответствии с нормативами. Все запасы пополняются регулярными поставками новых партий, — отметили в ведомстве.

Продуктовые запасы хранятся в распределительном центре торговой сети «Пятерочка», ЗАО «Тандер» сети «Магнит» в Энгельсе и на площадях ООО «Резерв».

В связи с этим жителей губернии убедительно просят не создавать ажиотаж в отношении продуктов питания, — особо отмечают в Правительстве области.