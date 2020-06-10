Жители Саратова и области помогают ветеранам, эту информацию опубликовал на своей странице в инстраграм министр молодежной политики и спорта Саратовской области Александр Абросимов.

Уже много лет Российский фонд “Память Поколений” проводит акцию “Красная гвоздика”. Суть этой акции в том, что жители страны покупают значки с изображением цветка, а средства с покупок направляют на помощь ветеранам. В этом году в нашей области фонд помог Ивану Шинкоренко и Владимиру Коломойцеву.

—Жители Саратовской области подарили участнику освобождения блокадного Ленинграда Ивану Лукьяновичу Шинкоренко медицинскую кровать. Это сделали те, кто приобрел значок “Красная гвоздика”. За мужество и героизм Иван Лукьянович награждён Орденом Отечественной войны l степени, медалью Жукова и медалью “За победу над Германией”, — написал министр.

Кровать герою войны передали активисты региональных отделений «Волонтеры Победы» и “Боевое братство”.

В Дергачевском районе получил прогулочную коляску кавалер орденов Ленина и Отечественной Войны II степени Владимир Ильич Коломойцев. Её вручили представители “Волонтеры Победы” и “Боевое братство”.

—В Год памяти и славы очень важно помогать тем, кто подарил нам мирное небо. В условиях самоизоляции приобрести “Красную гвоздику” можно в режиме онлайн на сайте фонда “Память Поколений”, — подчеркнул Александр Абросимов.

Получить помощь может ветеран любого региона, нужно обратится в фонд “Память Поколений”. Благодаря этой акции помощь была оказана 29 ветеранам и госпиталю ветеранов войн на общую сумму более 5,8 миллионов рублей.

Напомним, что 2020 год в России объявлен Годом памяти и славы.