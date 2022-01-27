Почти 15 тыс. абонентов саратовского филиала АО «Ситиматик» воспользовались акцией «Оплата долга без пени» и погасили накопившуюся у них задолженность за услугу по обращению с ТКО. В период проведения акции, в ноябре – декабре прошедшего года, ими было оплачено более 25 млн рублей.

-Такая акция — это шаг на встречу нашим потребителям, и мы видим прекрасные результаты. Ряд должников, не плативших около трех лет и получивших платежки с суммами долга более 10 тыс. рублей, приняли участие в акции и избежали необходимости оплатить пени. Таких участников у нас оказалось 230 человек. Только они оплатили более 3 млн рублей. Прецедентной оказалось сумма погашенного одним абонентом долга в 42 тыс. рублей, — заявил директор Саратовского филиала АО «Ситиматик» Михаил Андреев.

В отношении неплательщиков законодательство предусматривает различные меры принудительного взыскания долга. Одно из самых быстрых и эффективных – это судебный приказ. Решение по нему принимается спустя 5 дней после подачи заявления, и уже через 10 дней деньги могут быть списаны со счета должника с учетом госпошлины. О том, что с карточки списаны деньги за коммунальную услугу, неплательщик чаще всего узнает из смс от банка. При этом должник не получает вызов в суд или исполнительный лист. Отмена судебного приказа неплательщиком – не означает списание задолженности. В этом случае она будет взыскана в общем судебном порядке.

Напоминаем, саратовский филиал АО «Ситиматик» до марта текущего года приостановил начисление пени за коммунальную услугу по обращению с ТКО. В платежных документах за январь и февраль такой строки не будет. У жителей области снова появилась возможность оплатить только основную сумму долга. Однако при выставлении счетов за март при наличии задолженности пени будут начислены в полном объеме за весь период неоплаты.

Получить дополнительную консультацию по вопросам начислений, оплаты или перерасчета за услугу по обращению с ТКО можно по телефону «горячей линии»: 8 (8452) 57-35-55.