Члены преступной группы из Саратовской области готовятся предстать перед судом за организацию незаконной миграции, сообщает пресс-служба регионального управления внутренних дел.

Как считает следствие, на протяжение нескольких месяцев 25 членов группировки изготавливали комплекты поддельных документов, печати и чеки об оплате госпошлин и штрафов, организовывали беспрепятственный проезд автомобилей через стационарный и передвижной контрольные посты, обеспечивая тем самым незаконный въезд иностранных граждан на территорию России.

В группировки были тщательно распределены роли, существовали смены, была налажена оперативная связь.

Уголовное дело передано в суд.