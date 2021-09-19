Сегодня, 19 сентября, прошел последний день выборов. На территории Саратовской области было подано 466 жалоб от избирателей.

Член комиссии с правом совещательного голоса на брифинге по выборам сообщил комиссии, что непосредственно в ОИК направлены только 107 из них. Отказ получили 242 жалобы, 43 жалобы удовлетворены, 11 получили частичный отказ.

Один из самых ярких случаев произошел на 1627-м участке, где дин из избирателей отказался голосовать после конфликта, сообщив в УИК, что не может голосовать в таких условиях.