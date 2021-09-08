Сегодня, 8 сентября, в пресс-центре «КП-Саратов» капитан полиции Олег Артемов — заместитель начальника отдела уголовного розыска УМВД России по Саратову рассказал, сколько денег саратовцы перевели мошенникам.

Среди пострадавших чаще всего попадаются люди от 30 до 49 лет, которые считают себя грамотными — их 47 процентов. 15 процентов пострадавших — это жители от 50 и старше. Молодежь в возрасте от 18 до 20 лет попадается мошенникам реже всего.

По словам Артемова, мошенники в последнее время любят звонить и представляться сотрудниками органов. Они рассказывают, что ими задержан мошенник и надо перевести деньги на безопасный счет или взять кредит, чтобы его изобличить.

Он также напомнил, что никогда не стоит сообщать о себе какую-либо информацию и при любом сомнении лучше перезвонить в полицию или банк.

Антон Макеев, и.о. начальника отдела платежных систем и расчетов отделения по Саратовской области Волго-Вятского ГУ Банка России отметил, что онлайн-шоппинг тоже является частым местом, где можно встретить мошенников.

-Оплачивая покупки в интернете, смотрите внимательно адреса сайтов, на которых вы это делаете и на содержимое сайтов – мошенники стараются подделать все, но можно увидеть ошибки в мелочах, — сказал он.

Артемов также ответил на вопрос о звонках, при которых сразу бросают трубку.

—Звонки, когда сразу бросают трубку, сами по себе не опасны – таким образом только выясняют, есть ли реальный абонент на этом номере, активен ли он. Полицейские Саратова с 1 января сделали более 30 выездов в иные регионы, жители которых обманывали саратовцев. Задерживали и иностранцев, которые совершали мошеннические действия, — рассказал он.