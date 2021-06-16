С сегодняшнего дня, 16 июня, жителям Саратовской области будут предоставлять дополнительный выходной после прививки от коронавируса. Об этом гласит соответствующее постановление правительства за подписью его председателя Романа Бусаргина.

Работникам рекомендуется предоставить день отдыха с сохранением зарплаты на следующей день после прививки. Дополнительный выходной предоставляется после каждого из этапов вакцинации.

— Расскажу свой личный пример. Как только появилась такая возможность, мы с супругой привились. Не понаслышке знаем, как коварна эта болезнь – ковидом переболели родители. И до момента выписки из больницы вся семья пребывала в состоянии тревоги. Возвращать родных к этим переживаниям, подвергать их вновь опасности не хотел, потому и пошёл в поликлинику на вакцинацию, — отметил Роман Бусаргин.

Он подчеркнул, что на примере Москвы и Санкт-Петербурга мы видим, что пандемия никуда не исчезла, что она может вернуться в любой момент. И если в нашем регионе будет зафиксирован значительный рост заболеваемости, мы будем вынуждены вернуться к ограничительным мерам. Каждый из нас в силах предотвратить это.