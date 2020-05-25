В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне с 22 апреля по 18 мая в регионе проходил патриотический челлендж «Помнит сердце, не забудет никогда». Его организатором выступил Региональный центр допризывной подготовки молодежи.

Отдавая дань памяти героическому подвигу тех, кто ковал Великую Победу на фронтах и в тылу, в массовой акции приняли участие воспитанники детских садов, школьники и их семьи, представляющие несколько поколений.

Участники акции из всех районов области представили более 800 видеороликов, где декламировали любимые стихотворения, посвященные Великой Отечественной войне. Ребята смогли в полной мере проявить свои таланты и творческие способности.

Все представленные работы опубликованы в группе Саратовского регионального патриотического центра в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, 2020 год в России объявлен Годом памяти и славы.