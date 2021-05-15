Продолжается второй день голосования по довыборам депутатов в Саратовскую областную думу шестого созыва. Участки будут отрыты сегодня и завтра, с 8:00 до 20:00.

— На выборы хожу всегда. Сегодня пришел на свой участок, чтобы принять участие в голосовании. Считаю, что это мой долг. Если мы не будем голосовать, то потом и спрашивать нужно с себя, почему не решаются те или иные вопросы. Очень удобно нам, пенсионерам, что сделали три для голосования. Я проголосовал и могу спокойно ехать на дачу. А так бы пришлось в воскресенье в город возвращаться. А погода обещает быть хорошей. Жалко день такой терять. Поэтому меня эти три дня голосования очень устраивают, — поделился пенсионер Алексей Пичугин, житель Энгельса, голосовавший на участке в школе №19.

— Почему я пришла голосовать? Я стараюсь всегда это делать. Может быть, несколько раз в своей жизни выборы пропустила, но были уважительные причины. Наш участок находится в школе в поселке Мелиораторов. Меры там все по ковиду соблюдаются. Все в масках, перчатках. Поэтому опасаться уж точно нечего. К сожалению, молодежи пока мало. Но, может быть, пока заняты. С другой стороны, в этот раз три дня можно голосовать. Это вот очень хорошо придумали. А то обычно воскресенье только. У кого получилось, у кого нет. А так выбрал тебе удобный день и пришел, — рассказала жительница Энгельса Нина Окунева.

Отметим, что в первый день голосования на избирательном участке № 1161 в селе Приволжское проголосовал заместитель главы администрации Марксовского муниципального района Виталий Емельянов.

— Сегодняшним голосованием я выразил свою позицию и хочу обратиться к жителям района с призывом обязательно прийти на выборы. Это и наше конституционное право, и в то же время гражданский долг. Конечно же, это очень важно — прийти на выборы. Мы сами выбираем депутатов, мы сами им доверяем свою судьбу и судьбу нашего района. Поэтому сегодняшние выборы достойного кандидата нам очень важны. И очень важно, чтобы каждый человек пришел на свой участок и проголосовал. Нужно прийти и сделать выбор — для себя, для своих детей, для своей малой родины, — подчеркнул он.

Общественный наблюдатель Ирина Зеленская на избирательном участке №1172 Марксовского района, заявила о своей позиции в аккаунте соцсети «ВКонтакте».

— Я жительница Саратовской области, города Маркса. В прошлом году я изъявила желание стать наблюдателем на голосовании за поправки в Конституцию Российской Федерации. В нынешнем году я продолжаю эту традицию и сегодня нахожусь на этом избирательном участке и наблюдаю за ходом довыборов в Саратовскую областную Думу. Для меня очень важно, чтобы выборы проходили легитимно и честно. Я изъявляю свою активную гражданскую жизненную позицию и прививаю ее своим детям, для меня важно, что будет в моей области через несколько лет, поэтому я нахожусь здесь. Я не только наблюдатель, но я сегодня еще и голосую, — отметила она.

Заведующая детской библиотекой Калининска и наблюдатель Ирина Нефедова поделилась своими впечатлениями от голосования на дополнительных выборах депутатов Саратовской областной Думы. В качестве наблюдателя она участвует на избирательном участке N 955 Калининска.

— Процесс голосования проходит открыто, спокойно и без нарушений. Важно, что на участке соблюдены все санитарно-эпидемиологические нормы. Явка на выборах для этого периода времени достойная. Стоит учитывать, что в рабочий день в голосовании принимают участие в основном люди не работающие, пенсионеры. Популярно надомное голосование, оно позволяет проголосовать людям, которые не могут покидать свои дома, — отметила она.

— Задачи наблюдателей всем известны – мы контролируем проведение выборов, согласно действующему законодательству следим за соблюдением закона при проведении голосования и при подсчете голосов. Обязательно смотрим за тем, чтобы все избиратели, приходящие на участок, были в масках, перчатках, при входе им измеряли температуру, обрабатывали руки антисептиком. Дезинфицирующие средства и все средства индивидуальной защиты на участке имеются. Избирателям выдается все необходимое для проведения голосования. Мы внимательно следим за тем, чтобы все соблюдали дистанцию, — обозначила общественный наблюдатель на избирательном участке №946 Калининского района Наталья Пенкина.

О ходе голосования в Лысогорском районе рассказывает Ольга Орищук.

—Я решила проголосовать с утра пораньше. Когда я пришла на участок, вспомнила, как проходили выборы во времена Советского Союза. Тогда, нам, активным пионерам, поручали очень ответственное дело – стоять в почетном карауле около избирательной урны. Когда бросался бюллетень, мы отдавали салют. Сейчас все по-другому и строго регламентировано. На входе измеряют температуру, проводят дезинфекцию рук, просят надеть маску и только потом, предъявив паспорт, можно получить бюллетень для голосования. Вместе со мной голосовать пришли молодые люди, некоторые в первый раз. С нетерпением ждали на избирательном участке в школе № 1 Лысых Гор выпускников прошлого года. Получив среднее образование, большинство из них стали студентами саратовских вузов. Андрей Типцов учится на мехмате в СГУ. Он пришел на избирательный участок с отцом Александром Викторовичем. Владислав Калныш — студент СГТУ — голосовал вместе с мамой Ольгой Владимировной. Ребята хоть и пришли с семьями, вели себя вполне самостоятельно. На вопрос, определился ли он, за кого будет голосовать, отвечают утвердительно и уверенно, говорят о голосовании как об осмысленном решении. Валерий Колотилин тоже из политеха. Они пришли на избирательный участок всей семьей во главе с дедушкой. Эти юноши впервые приняли участие в выборах. Почему? Ответ прост. Они относятся к неравнодушной, активной и образованной молодежи России. Они хотят участвовать в принятии государственных решений, в которых безопасность, законность, гуманизм, честность, патриотизм — не просто слова. Участие в выборах – это проявление их социальной ответственности, правовой зрелости и политической культуры. Представления о значимости выборов были сформированы еще в школьные годы, достигнуто системной работой по созданию школьного самоуправления, ведением лекций по праву, проведением олимпиад по избирательному праву, участию во встречах с членами избирательных комиссий. Эти выпускники принимали активное участие в общественной жизни школы и района, с удовольствием работали волонтерами, помогали ветеранам, готовили мероприятия, участвовали в акциях. Поэтому сегодня на вопрос «Зачем голосовать?» они знают ответ, — отметила она.

Как сообщает председатель территориальной избирательной комиссии Озинского муниципального района Николай Изюмов, для проведения голосования в нашем районе действуют 29 избирательных участков: 15 — в городском поселении и 14 — в сельских поселениях. Большинство из них расположены в образовательных учреждениях района, сельских Домах культуры, в административных зданиях. Численность избирателей, по данным ТИКа, составляет около 15 тыс. человек. На сегодняшней день проголосовало более тысячи.

— Не слушайте тех, кто говорит, что участие в выборах для нас ничего не решает. Это не так. Мы должны проявить свою гражданскую позицию и в предусмотренной законом форме высказать свое мнение, и проголосовать в том числе за будущее Озинского района. Ведь будущий депутат от Ершовского избирательного округа – это, прежде всего, наш соотечественник, тот человек, который сам лично знаком с проблемами таких отдаленных территорий, как наша, оттого и помогать в дальнейшем, надеюсь, нам будет, — говорит общественник, председатель Совета Ветеранов войны и труда Виктор Зимин.

— Что я жду от данных выборов? Наверное, того, в Саратовской областной думе наш округ будет представлять человек дисциплины и слова. Чтобы кандидат никого не забыл, не оставил без поддержки, — делится мнением участник голосования Виктор Явленичев.