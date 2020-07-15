В Саратовской области возрос интерес к ипотечным кредитам, рассказала на сегодняшней пресс-конференции в «КП-Саратов» начальник экономического отдела отделения по Саратовской области Волго-Вятского главного управления центрального банка Российской Федерации Елена Островская.

Она сообщила, что пять месяцев 2020 года в регионе было выдано свыше 7,2 кредитов на приобретение жилья на сумму более 13,2 миллиарда рублей. С учетом кризиса, вызванного новой коронавирусной инфекцией. В этом году Правительство РФ установило ипотечные каникулы для заемщиков. Воспользоваться ими можно, подав до 30 сентября заявку. Этим правом в Саратовской области воспользовались уже более 800 человек.

Управляющий банка ВТБ в Саратовской области Вячеслав Панасенко рассказал, что банк в этом году выдал уже свыше тысячи ипотечных займов и отметил, что кредит под 6,5 процента доступна только для покупки жилья в новостройке, также можно купить готовое жилье у застройщика по договору купли-продажи.