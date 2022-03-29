Жители Саратовской области сообщают о новых скачках цен на продукты первой необходимости.

В социальных сетях появились сообщения с фотографиями ценников о резко удорожавших компонентах так называемого «борщевого набора».

Одна из покупательниц сети магазинов «Магнит» оказалась шокирована стоимостью купленного вилка капусты в 300 рублей.

— Μoему вoзмущению нет пpеделa!!!!

ΚАΠУСТА 79₽, вилoк кaпуcты 300₽ — этo пpocтo беcпpедел!!!!!!!!! У нac вooбще ктo-тo будет cледить зa ценoвoй пoлитикoй в cетевых мaгaзинaх??? Κaкoе oбъяcнение тaкoму pocту цен нa poccийcкие овoщи, caхap, кpупу??? Этo cпекуляция!!! — гневно пишет жительница Балакова в соцсети ВКонтакте после похода в магазин.

В комментариях пользователи отмечают, что свекла подскочила с 19 рублей за килограмм до 49 рублей.