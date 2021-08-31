Сегодня, 31 августа, начальник управления ветеринарии правительства Саратовской области Алексей Молчанов провел брифинг, где обсуждалась ситуация с АЧС в регионе.

В прошлом месяце в Саратовской области выявили очаг африканской чумы свиней. Сейчас вирус замечен уже в четырех районах региона. Молчанов назвал ситуацию по АЧС очень сложной и отметил, что это было прогнозируемо.

По его словам, важно, чтобы хозяева животных соблюдали меры самостоятельно, поскольку на сегодня вакцины и лечения нет.

— В данном случае нужны только превентивные меры. Зачастую возникновению заболевания способствует тот факт, что население скрывает свинопоголовье от органов местного самоуправления при пересчете, — сказал чиновник.

Практически во всех районах необходимые мероприятия уже были проведены. В зоне наблюдения с периодичностью в 10-14 дней будет проводиться забор крови у свиней для исключения АЧ.