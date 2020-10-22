В аптеках Саратовской области образовался дефицит противовирусных и жаропонижающих препаратов. На проблему обратил внимание глава региона Валерий Радаев.

Напомним, вчера, 21 октября, в ходе еженедельного брифинга в региональном минздраве заместитель министра Станислав Шувалов попросил жителей Саратовской области не создавать ажиотаж в аптеках и не скупать все лекарства подряд.

— Хочу заострить внимание населения, что есть проблемы с лекарствами в аптечной сети. Сейчас выполняется решение губернатора по данному вопросу. Хочу сказать, что не нужно запасаться лекарствами впрок. По ряду причин – лекарства имеют ограничения по сроку годности, и нельзя заранее знать кому какие лекарства понадобятся. Поэтому не надо создавать искусственный дефицит, скупая все без разбора, тогда их хватит всем, — сказал чиновник.

Следом о возникающей проблеме заговорила зампред правительства Ирина Седова.

— Знаю о ситуации, которая складывается в аптеках. Вопрос наличия антибиотиков и противовирусных лекарственных препаратов в аптечных сетях был поставлен на особый контроль на координационном совете по противодействию коронавирусу. К решению проблемы подключился также территориальный орган Росздравнадзора по Саратовской области. Ведутся проверочные рейды, решается вопрос логистики и пополнения лекарственных средств в аптечных сетях, — отметила она.

Похоже, что все эти слова возымели обратный эффект. Уже к вечеру среды в саратовских аптеках исчезли последние запасы противовирусных препаратов и в ситуацию пришлось вмешаться губернатору Валерию Радаеву.

Вечером 21 октября он собрал совещание по вопросам лекарственного обеспечения, на которое собрал председателя правительства области Романа Бусаргина, руководителя минэкономразвития Юлию Швакову и Росздравнадзора. Он поручил чиновникам вместе с руководителями аптек и логистического центра «Катрен» решить проблему и обеспечить оптовую аптечную сеть региона антибиотиками, противовирусными препаратами, лекарствами, относящимися к списку жизненно важных, а также пополнить запасы лекарственных средств в медучреждениях.

Доложить о результатах экстренных мер министр экономического развития Юлия Швакова и глава правительства Роман Бусаргин должны сегодня вечером.

Утро четверг председатель правительства по пути на работу обошел несколько аптек и нашел противовирусный препарат, из прописываемых врачами, только в одной из них.

Роман Бусаргин пишет в своих аккаунтах в социальных сетях, что, по словам провизора, лекарство очень быстро скупают.

— В других точках пока ситуация с поставками сложная, — сообщает глава правительства и обещает к вечеру навести порядок с поставками медикаментов.

Напомним, весной в Саратове накануне периода массовой самоизоляции наблюдался ажиотажный спрос на гречку, туалетную бумагу и продукты длительного хранения. Тогда житель Саратовской области тоже убеждали в отсутствии необходимости этого.

Как показало время, так оно и было. Властям удалось наладить эффективную систему поставок продовольствия в Саратовскую область. Похоже, сейчас ситуация повторяется.