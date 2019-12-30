В Саратовской области в новогодние праздники будет работать «горячая линия» по услугам такси и каршеринга.

Специалисты смогут проконсультировать интересующихся жителей региона по вопросам оказания транспортных услуг и защите прав потребителей.

Также будут работать пункты личного приема по адресу: Саратов, улица Вольская, 7, «горячая линия» 8-800-100-1858, а также 8(845-2) 22-85-90, 22-85-42.

Центр по защите прав потребителей располагается на Большой Горной, 69, телефон для связи 8(845-2) 39-49-01.