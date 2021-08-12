Учителя, школьники и родители Саратовской области стали экспертами нового туристического маршрута, связанного с именем первого космонавта Юрия Гагарина. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

На территории парка отдыха «Хвалынь» начата реализация идеи тематического экскурсионного маршрута «Гагаринская тропа». Новый пеший экологический маршрут пройдет по живописным склонам

горнолыжного комплекса.

Маршрут с видовыми площадками будет доступен саратовцам круглый год – и летом, и зимой. Прогулка по Гагаринской тропе займет 108 минут – именно столько на околоземной орбите находился Гагарин.

Информационные стенды и экспонаты вдоль тропы расскажут о первом космонавте, о местной природе и истории. Для любителей фото на маршруте будут организованы площадки для «селфи».

— Такие маршруты, где сочетаются и туристический поход, краеведческая экскурсия и познавательная информация о самой главной личности нашего региона – Юрии Гагарине, очень важны. Было очень интересно, получилась своеобразная эстафета поколений – ведь, гагаринский феномен, по моему глубокому убеждению,

объединяет целые эпохи, – поделилась Наталья Кривенцова, руководитель Национальной родительской ассоциации Саратовской области.