Жители Советского района приняли участие в десятках акций, приуроченных ко Дню Победы 9 мая. Главный редактор газеты «Заря» Советского района Светлана Батищева рассказала, что в связи пандемии коронавируса, были запрещены массовые мероприятия, но празднования все равно прошли масштабно.

— Жители района присоединились к десяткам акций в соцсетях: выкладывали фотографии с георгиевской ленточкой, окон своих домов, празднично украшенных ко Дню Победы, семейных обедов с «солдатской кашей», видео с собственным исполнением песен военных лет. Все желающие вместе с героем своей семьи смогли пройти в почётном онлайн-строю «Бессмертного полка», — поведала она.

Для ветеранов во дворах были исполнены песни военных лет, которые подпевали герои и многочисленные соседи.

По словам Батищевой, именно благодаря такой поддержке тот исторический день для нашего народа стал таким же великим, наполненным единением и гордостью как если бы мы его праздновали на улицах и площадях.