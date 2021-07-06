Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин на сегодняшнем заседании корсовета рассказал о ситуации с заболеваемостью коронавирусом в регионе.

На сегодняшний день на кислородной поддержке 525 человек, на ИВЛ — 163. Умирают в основном пожилые люди, но есть и случаи смерти 30-летних граждан. Развернуто 960 дополнительных коек с начала ухудшения ситуации по заболеваемости, всего их на сегодняшний день 2,43 тысячи.

Рост обращений по ОРВИ, пневмонии и коронавирусу в «скорую помощь» составил 14 процентов — всего 24,256 тысячи. Конкретно по новой инфекции — в четыре раза.

Поэтому врачам и фельдшерам увеличили рабочий день, чтобы они могли обойти всех больных, кто лечится дома.

Чиновник отметил, что в некоторых поликлиниках действительно закончилась вакцина от коронавируса. Но уже пришла новая, ее развозят по лечебным учреждениям. Граждан просят с пониманием отнестись к ситуации. Всего с начала вакцинации в регион поставлено 492 тысячи доз.

Граждане охотно идут прививаться в торговые центры, пользуется популярностью и мобильный комплекс на проспекте Кирова — с 23 июня там привились свыше 500 человек. Он работает в будни и выходные.