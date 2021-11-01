Сегодня, 1 ноября, в Саратовской области начинает действовать режим самоизоляции для граждан старше 60 лет. Об этом стало известно из постановления правительства области.

Также работодателям в регионе рекомендовано обеспечить перевод работников старше 60 лет на дистанционную работу на четыре недели для проведения вакцинации против коронавируса.

В правительстве уточнили, что ограничительные меры не распространяются на пожилых людей, прошедших вакцинацию, а также на тех, кто переболел коронавирусом в течение полугода.