Жители Саратовской области теперь будут получать извещения разного рода от государственных ведомств онлайн, для получения теперь не обязательно посещать почту. Об этом сообщает пресс-служба УФПС Саратовской области.

Почта России переводит сервисы по отправке и получению заказных писем в всемирную паутину. К данному сервису подключено 660 городов нашей страны, в том числе и Саратов. Теперь для того, чтобы получить извещение от ГИБДД, постановления о возбуждении исполнительного производства, судебные извещения, уведомления от Пенсионного фонда и многих других отправителей – государственных ведомств и юридических лиц, нужно просто зарегистрироваться в сервисе. Список компаний, подключенных к данному нововведению, зависит от региона. Новая система работает гибридно, если заказное письмо отправляется человеку, который не зарегистрирован, то ему извещение приходит в традиционном виде, если пользователь авторизовался в системе, то информация приходит в электронный варианте.

Если брать статистику прошлого года, то мы видим, как новые технологии все более и более подходят жителям нашей страны. Почта России только за 2019 год отправила 74 миллиона электронных заказных писем.

Подключиться к новой услуге можно на сайте почты России, в официально приложении почты или через портал “Госуслуги”. Количество зарегистрированных пользователей в прошлом года составила 3,3 миллиона пользователей. Подробности о том, как зарегистрироваться вы можете прочитать на официальном сайте.