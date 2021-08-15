На плохое качество воздуха жалуются проживающие в Балакове и в Вольске.

Как сообщают в социальных сетях местные жители, над этими двумя городами Саратовской области со второй половины августа стоит смог.

Так, в группе «Типичный Балаково» ВКонтакте пользователи отмечают некую взвесь в воздухе, однако запаха гари, по словам многих, нет. Поэтому люди задаются справедливым вопросом, что это за явление? Природное или техногенного свойства, как, например, выброс с предприятия. Пока это неясно.

В свою очередь, в группе «Подслушано в Вольске» ВКонтакте отмечается, что дороги и улицы после такого «смога» оказываются все в белой пыли. Это явление местное население объясняет соседством с цементным заводом, который уже не раз был замечен в подобном неэкологичном поведении.

Одна из версий возникновения смога, которую высказывают жители нашего региона, — дым от пожарищ в Якутии. Многие считают, что он вполне мог добраться до нас с севера России.

Специалисты пока никак не комментируют вызвавшие вопросы у людей атмосферные явления.

Фото: Соцсети