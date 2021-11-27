Цены на продукты питания растут почти каждый день, — утверждают саратовцы.

Жалобы на становящиеся дорогими товары первой необходимости — хлеб, молоко, масло, яйца и др., — становятся все чаще, в том числе и в соцсетях. Особенно на себе ощущают негативную тенденцию жители райцентров, где зарплаты невелики.

— Что вообще творится у нас? Власти совсем потеряли чувство сострадания и жалости к своему народу. Цены на все продукты растут КАЖДЫЙ ДЕНЬ!!! ПОЛНОЕ БЕЗРАЗЛИЧИЕ со стороны властей, ни какого контроля за ценами. только маски контролируют, больше НИЧЕГО! И доходы уже давно не повышают, зато у олигархов наших состояние растет каждый день. Когда это вообще закончится?? Полное безобразие. Издеваются над людьми как хотят! — возмущаются граждане.

Саратовцы полагают, что, если бы вовремя индексировались пенсии, МРОТ и зарплата, то рост цен был бы не так заметен.

Реальная инфляция в России, действительно, бьёт рекорды.По разным оценкам она составляет от 11 до 25%!

Некоторые продукты подорожали в регионе за год как минимум 2 раза.

Между тем, прогнозируется, что перед Новым годом производители искусственно поднимут цены на популярные позиции. В частности, — на сладости, которые грозят продавать по ценам выше прежних на 20%.