В Саратовской области проводится доследственная проверка по факту смерти мужчины в селе Приволжское Марксовского района. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК.

Накануне, 25 октября в доме по улице Интернациональной в селе Приволжское жильцами на ступенях лестничного марша между первым и вторым этажами обнаружен мужчина без признаков жизни.

В ходе осмотра на лице мужчины выявлены ссадины и ушибленная рана. Назначено судебно-медицинское исследование в целях установления точной причины его смерти.

В ходе проверки личность мужчины установлена, им оказался 71-летний местный житель. Обстоятельства выясняются.