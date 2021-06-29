Она включает, в том числе, ремонт дорог, водо- и газоснабжение, развитие учреждений здравоохранения и образования, установку детских и спортивных площадок.

Жители села Сосновая Маза рассказали депутату госдумы Николаю Панкову, какие направления должны быть приоритетными в программе развития Хвалынского района.

В числе самых острых вопросов — состояние дорог. Программа развития даст возможность решать эту проблему комплексно. В том числе, за счёт средств транспортного налога, который теперь остаются в районе.

— Нужно в первую очередь наладить качественное сообщение с населёнными пунктами, где дороги не имеют покрытия. Предлагаю в этом году провести грейдирование и отсыпку щебнем. А на будущий год провести полноценный ремонт, уложить асфальтовое покрытие. Также будем заниматься и другими направлениями. Спасибо, что душой болеете за родное село, — отметил Николай Панков.

Нуждаются в ремонте также школа и детский сад в Сосновой Мазе. В рамках программы будет проще найти для этого федеральное или областное финансирование.