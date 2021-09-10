Местные жители СНТ «Ромашка» пишут в группах социальных сетей о вырубке деревьев вдоль дороги.

—Куда делись все деревья из СНТ «Ромашка»? Все деревья, которые росли на склоне вдоль дороги по улице Взлетеной, срублены. А ведь они защищали эту дорогу от оползней! Что происходит? Что вы теперь собираетесь делать для того, чтобы эту дорогу не размывало, чтобы грунт не сошёл?— пишет очевидец.

Никто из местных жителей не знает причину внезапной вырубки деревьев. Саратовцы обратились к администрации и мэрии города с просьбой разобраться.