О планах строительства детской поликлиники в Солнечном-2 сообщил председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Средства будут выделены из федерального бюджета.

Житель 11 микрорайона Солнечного-2 Ирина Железнова воспитывает двоих детей. Она отметила, что появления новой детской поликлиники ждут родители микрорайона.

— Прекрасная новость о строительстве детской поликлиники в Солнечном-2. Очень надеемся, что она появится в ближайшее время. Благодаря поддержке председателя Государственной думы, в декабре прошлого года в Солнечном-2 появилась современная поликлиника для взрослых. Уверена, что и детская будет построена. Микрорайон большой, постоянно застраивается новыми домами, но инфраструктура отстает. У нас очень много семей с маленькими детьми, поэтому вопрос о детской поликлинике очень актуальный. Все жители ждут современный объект, с хорошим оборудованием и специалистами различных профилей. У нас очень активный общественный совет. Вместе будем следить за ее строительством, – отметила Ирина Железнова.