Домой Горячая линия ЖКХ Жители Солнечного день проведут без воды Горячая линия ЖКХРубрикиНовости Саратова Жители Солнечного день проведут без воды По Новости Саратова - 28.08.2020 68 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня для производства работ ООО УК «Жилсервис» приостановлена подача воды некоторым домам в Солнечном районе, сообщает ООО «КВС». До 20:00 без воды остались дома улицы Чехова от Антонова до Мамонтовой, улице Днепропетровская и Антонова, 33, 33А. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Пострадавшая от алабая женщина обратилась в полицию Мэрия: Подписи за перенос трамвайной линии из Мирного переулка ставят жители со всего Саратова Коронавирус. Двое человек за сутки умерли от covid-19 в Саратовской области ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Пострадавшая от алабая женщина обратилась в полицию Новости Саратова - 28.08.2020 0 В отделение полиции с заявлением о нападении алабая обратилась 75-летняя жительница Саратова. Напомним, 25 августа напротив дома №83 на улице 2-я Садовая в Саратове алабай... Мэрия: Подписи за перенос трамвайной линии из Мирного переулка ставят жители... 28.08.2020 Коронавирус. Двое человек за сутки умерли от covid-19 в Саратовской области 28.08.2020 Нерадивый отец подговорил своего маленького сына обокрасть магазин в Саратовской области 28.08.2020 Мэр Саратова порадовался уничтожению городских троллейбусов 28.08.2020