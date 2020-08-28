Сегодня для производства работ ООО УК «Жилсервис» приостановлена подача воды некоторым домам в Солнечном районе, сообщает ООО «КВС».

До 20:00 без воды остались дома улицы Чехова от Антонова до Мамонтовой, улице Днепропетровская и Антонова, 33, 33А.