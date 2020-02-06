В пабликах поселка Солнечный Саратова в социальных сетях обратили внимание на больше количество дорожных рабочих, убирающих территории школы «Аврора».

Пользователь Сергей Спиридонов из своего окна сфотографировал десяток рабочих МУП «Дорсторой» и скрепер, которые очищают территорию школы. Он связал это с возможным приездом Председателя госдумы России Вячеслава Володина.

В комментариях к посту другие пользователи одобряют такую экстренную уборку и желают Вячеславу Володину чаще приезжать в Саратов.