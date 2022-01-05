Горожане не могут пройти по занесенным снегом дворам.

— С Героев Отечества до Лисина не подняться, а с коляской тем более. Сегодня с трудном прошли даже на санях. Во дворах творится то же самое. Можно ноги сломать. Некоторые дворы аж «вылизали», а некоторые нет, — сообщили в группе «Солнечный Саратов» соцсети ВКонтакте местные жители.

Администрация района оперативно отреагировала на жалобу, ответив на претензии, что в адрес управляющей компании направлено обращение о необходимости проведения работ по очистке снега дворовой территории по указанному адресу.

Также отмечается, что коммунальными службами города будет проведена очистка проспекта Героев Отечества до ул. Лисина в течение 3-х суток.