Сегодня, 8 сентября, анонимный саратовец рассказал в соцсетях о необычном поведении мужчины.

Утром в 7:20 во время похода с детьми в сад на бульваре Героев Отечества в павильоне, где продается мороженое, горожанин заметил мужчину со спущенными штанами.

Гражданин сел напротив фонтана в таком виде, ничего его не смущало.

Во время прогулки в обратную сторону анонимный автор публикации заметил, что человек продолжал сидеть без штанов.

Снимки любителя странной моды опубликованы в паблике «Солнечный Саратов».

В комментариях под записью местные жители предположили, что это, возможно, рэпер, поэтому так и одевается. Или ему очень жарко и спасается от зноя человек так, как умеет.