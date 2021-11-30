Жители Солнечного поселка в Саратове записали видеообращение к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину по поводу недобросовестных выборов управляющей компании в Ленинском районе. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР.

В обращении рассказывается о том, что УК не выполняет свои обязанности, однако сменить ее возможности тоже нет. Жители жалуются, что выборы подделывают.

В ответ на это Бастрыкин поручил руководителю саратовского СУ Анатолию Говорунову подготовить отчет по ситуации.