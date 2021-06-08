Жительница микрорайона «Стрелка» Юлия Филатова пожаловалась в соцсетях на «аквапарк» на местности.

— Слышали, что в Саратове планируют строить аквапарк…Уважаемые «хозяева города», жители микрорайона в такой постройке не нуждаются, у нас здесь свой «аквапарк» каждый день. То Луговая захлебывается, то по Рябиновская течет, то дублёр проспекта 50 лет Октября готов «принять отдыхающих на свои берега». Размывает асфальт, грязища, лужи, — отметила горожанка.(орфография и пунктуация автора сохранены)

Она опубликовала фото затопленных улиц и календаря, на котором отмечены даты отключения холодной воды за вторую половину мая и начало июня. И добавила, что горожане устали от импровизированных фонтанов и жизни с постоянным запасом воды в квартирах.