Домой Рубрики Новости Саратова Жители Тепличного остались до вечера без воды РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Жители Тепличного остались до вечера без воды По Новости Саратова - 11.10.2020 126 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 11 октября, без воды остались жители Лесной улицы 1 в поселке Тепличный Заводского района Саратова. Об этом сообщили в ООО “КВС”. Воду включат ориентировочно до 18:00, как только коммунальщики закончат работы. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Припаркованные Volkswagen мешают коммунальщикам в Саратове начать работу Полиция поймала 14 нарушителей масочного режима в Саратове Четыре пожара полыхают в Саратовской области ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Припаркованные Volkswagen мешают коммунальщикам в Саратове начать работу Новости Саратова - 11.10.2020 0 Сегодня, 11 октября, коммунальщики не могут начать работы на Барнаульской улице 2А из-за припаркованных автомобилей Volkswagen с государственными регистрационными номерами а095ух164 и в230ку164. Об... Полиция поймала 14 нарушителей масочного режима в Саратове 11.10.2020 Четыре пожара полыхают в Саратовской области 11.10.2020 Скончался профессор СГУ Леонид Тетюев 11.10.2020 Валерий Радаев о ремонте дорог в Энгельсе: чиновники должны понести наказание 11.10.2020