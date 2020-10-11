Сегодня, 11 октября, без воды остались жители Лесной улицы 1 в поселке Тепличный Заводского района Саратова. Об этом сообщили в ООО “КВС”.

Воду включат ориентировочно до 18:00, как только коммунальщики закончат работы.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here