Сегодня, 19 апреля, жители улицы Бирюзова в Саратове остались без воды. Об этом сообщили в ООО «КВС».

Ограничения продлятся ориентировочно до полуночи, пока коммунальщики не закончат работы.

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