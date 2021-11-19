Проблема отсутствия отопления в квартирах по адресу Лунная 27 (ТСН «Луна») остается нерешенной.

Как пояснила управляющая организация, причина отключения отопления в низком давлении в отопительной системе. Городская администрация обещала решить проблему в кратчайшие сроки, но пока проблема не сдвинулась с мертвой точки.

Напомним, с начала отопительного сезона жильцы по этому адресу уже в третий раз остаются без тепла. Сейчас они направили в комитет ЖКХ коллективную жалобу. Информации о сроках от коммунальщиков не поступало.