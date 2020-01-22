Жителям улицы Мира отключат холодную воду. Об этом сообщает ООО «КВС».

Так, до 20:00 останутся без водоснабжения жильцы домов № 17, 19, 19А, 21, 21А, 23, 23А, 25, 25А, 26, 27, 30.