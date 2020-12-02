Сегодня, 2 декабря, без воды остались жители четной стороны Комсомольской улицы в Саратове на участке от Волжской до Мичурина. Об этом сообщили в ООО “КВС”.

Ограничения продлятся до 18:00, пока коммунальщики не закончат работы.