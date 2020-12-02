Домой Рубрики Новости Саратова Жители улицы в центре Саратова остались без воды РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Жители улицы в центре Саратова остались без воды По Новости Саратова - 02.12.2020 45 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 2 декабря, без воды остались жители четной стороны Комсомольской улицы в Саратове на участке от Волжской до Мичурина. Об этом сообщили в ООО “КВС”. Ограничения продлятся до 18:00, пока коммунальщики не закончат работы. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Саратовец проведет 9,4 лет в колонии за убийство гостя и продажу патронов Балаковцам вернули электричество Вторую категорию метеоминимума получил аэропорт “Гагарин” ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Саратовец проведет 9,4 лет в колонии за убийство гостя и продажу... Новости Саратова - 02.12.2020 0 Суд признал 48-летнего жителя Ровенского района виновным в убийстве и продаже боеприпасов. Об этом сообщили в следственном управлении СКР. Установлено, что мужчина с сожительницей обитали... Жители улицы в центре Саратова остались без воды 02.12.2020 Балаковцам вернули электричество 02.12.2020 Вторую категорию метеоминимума получил аэропорт “Гагарин” 02.12.2020 Три врача в Саратовской области повторно заболели коронавирусом 01.12.2020