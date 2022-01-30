Аварию на водопроводе обещали устранить к вечеру 30 января, однако в «КВС» своего слова не сдержали.

«В связи с производственной необходимостью и с учётом характера выявленных повреждений ремонтные работы продлены до 07.00 понедельника, 31 января», — пояснили причину продления отключения ХВС на вторые сутки подряд в ресурсоснабжающей компании.

Кроме того, под отключение холодной воды попали еще и дома по улице Вишневая, 12-20.

Напомним, утром 30 января воды не стало на Вишневой, 2-10, 17-43; а также на пр. 50 лет Октября, 63, 65, 67.