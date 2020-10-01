Жители юго-восточных районов Саратовской области с нетерпением ждут открытия развязки на станции Сенная.

Водители говорят, что раньше им приходилось часами стоять на переезде на станции, пропуская железнодорожные составы, или колесить по полям в поисках объезда. Это отнимало огромное количество времени и нервов, а также не очень хорошо сказывалось на техническом состоянии автомобилей, не приспособленных для гонок по проселкам.

С открытием развязки на переезде все эти проблемы уйдут в прошлое.

Напомним, строительство развязки на станции Сенная — инициатива спикера госдумы Вячеслава Володина. Вчера он посетил объект и отметил, что Росавтодор и подрядчики успешно справились с работой.