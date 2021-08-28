Сертификаты распечатаны кустарным способом на принтере не в лучшем качестве.

«А такой «презентабельный» сертификат о вакцинации выдают всем? Или только мне так «повезло»?» — задаётся справедливым вопросом жительница Вольска Екатерина Григорьева.

На фото документа стоит печать Вольской районной больницы.

Внутри, как признается «счастливая» обладательница прививочного сертификата, он ещё страшнее.

Подписчики паблика «Подслушано в Вольске», где появилась жалоба, поделились фотографиями своих сертификатов, выполненных в том же винтажном стиле.

«В Москве голубые выдают», «Страшнее свидетельства о смерти«, — шутят вольчане.

Фото: соцсети